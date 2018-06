Bajkowe zdjęcia z podróży. Manipulacja cyfrowa, która porwała milionową publiczność

Artysta, podróżnik i fotograf Robert Jahns w niezwykły sposób łączy rzeczywistość i fantazję w swoim niesamowitym portfolio sztuki cyfrowej. Jego starannie wykonane kompozycje zgromadziły ponad milion fanów. Każdy urzekający obraz jest jak sen, często zawierający znajome zabytki z całego świata, ale z bajkowym akcentem. Od kajakarstwa po zachód słońca i ściganie spadających gwiazd nad pustynią, Jahns wstrzykuje odrobinę magii w naturalne krajobrazy, w każdym ze swoich dzieł.

Wierząc, że emocja jest najważniejszym aspektem jego twórczości, Jahns chce wywołać u widza takie same odczucia, jakie sam przeżywał podczas fotografowania poszczególnych scen. " Obraz musi sprawić, że coś poczujesz. Obraz musi opowiedzieć jakąś historię. Chcę sprawić, byś poczuł to samo co ja w momencie fotografowania". Oprócz korzystania z własnych fotografii wykonanych podczas licznych podróży, Jahns współpracuje z innymi fotografami z całego świata, by w swoim studio, w cyfrowej ciemni łączyć zdjęcia w nieziemskie sceny.