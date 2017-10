Bank pamięci Pholio wykorzystuje sztuczną inteligencję, by pomagać w zarządzaniu domowymi archiwami zdjeć

Liczba przybywających zdjęć rośnie w tempie wykładniczym, a sprawne zarządzanie domowymi archiwami staje się niemożliwe? W celu rozwiązania tych problemów powstał Pholio – bank pamięci wyposażony w sztuczną inteligencję, która potrafi rozpoznawać zawartość zdjęć i filmów, dzięki czemu sprawnie wyszukuje pożądane multimedia. Fundusze niezbędne do realizacji projektu są zbierane za pośrednictwem portalu Kickstarter.

Pholio gromadzi wszystkie fotografie i filmy z domowych urządzeń, jednocześnie je zapisując i indeksując. Pliki mogą być kopiowane w pełnej rozdzielczości lub w postaci zoptymalizowanych formatów, pozwalających oszczędzić miejsce w pamięci. W przypadku drugiej opcji urządzenie nadal kataloguje foldery docelowe, co pozwala na natychmiastowe zlokalizowanie oryginalnego pliku. Dzięki temu nie ma konieczności przeglądania wielu kart pamięci czy dysków zewnętrznych w celu znalezienia konkretnego obrazu. Wystarczy wpisać np. słowo "ryba", aby wyszukać wszystkie obrazy zawierające ten motyw. Ponadto można następnie doprecyzować swoje wyszukiwanie, wpisując frazę "czerwona ryba".

