Czy to w ogóle Banksy? Portret artysty w kapturze wylicytowany za ok. 180 000 złotych

Portret, na którym model stoi tyłem do obiektywu, a w dodatku na głowie ma kaptur, tak iż nie można nawet rozpoznać kształtu jego głowy czy fryzury. Brzmi to jak antyteza udanego portretu, a tym bardziej takiego, którego cena na aukcji może osiągnąć 43 650 USD (około 180 000 złotych). Jednak wszystko się zmienia, gdy okaże się, iż modelem był sam Banksy.



Portret Banksy’ego wykonany przez brytyjskiego fotografa Chrisa Levine’a przedstawia tył głowy artysty znanego ze street artu. Wydruk ma wymiary 62x45 cm. Tajemnica jaką jest jednak otoczony model i zainteresowanie jakie wzbudza pozwoliło sprzedać go na aukcji w domu Sotheby w Londynie za ogromną sumę. Co ciekawe sam autor zdjęcia spodziewał się 7-krotnie mniejszej kwoty. Cena wywoławcza wynosiła zaledwie 3 745 USD (około 15 000 złotych).

