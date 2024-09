Bardzo jasne nowości od Osiny

Cosina zaprezentowała nowe bardzo jasne obiektywy - Voigtlander Color-Skopar 50 mm f/2,2 i Voigtlander Nokton 75mm f/1,5 - Czym cechują się te obiektywy?



Voigtlander Color-Skopar 50 mm f/2.2

Obiektyw o standardowej ogniskowej 50 mm został opracowany dla aparatów Leica z mocowaniem M. Możliwe jest jednak podłączenie go także do innych aparatów za pomocą różnorodnych adapterów - także E, Z czy X. Według zapewnień producenta obiektyw Voigtlander Color-Skopar 50 mm f/2.2 ma właśnie taką światło siłę, aby udało się zapewnić jasne szkło, które będzie jednocześnie lekkie i kompaktowe. Obiektyw mierzy zaledwie 30 mm i waży tylko 135 gramów. Jednocześnie wykorzystuje metalowe elementy, w tym całkowicie metalową helikoidę do ustawiania ostrości. Model ten oferuje przedni gwint mocowania filtra o średnicy 39 mm.