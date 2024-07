Baseus rewolucjonizuje otwarte wrażenia dźwiękowe dzięki nowym słuchawkom dousznym Eli Sport 1 Open-Ear TWS

Baseus Technology, wiodąca globalna marka elektroniki użytkowej, wprowadziła niedawno na rynek słuchawki douszne Baseus Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds - Są one zaprojektowane z myślą o stylu, komforcie oraz jakości dźwięku, zwiększając przyjemność słuchania podczas każdego treningu.

Wyjątkowa jakość dźwięku zapewnia moc podczas każdego treningu

Dzięki algorytmowi wzmacniającemu głębokie basy i bardzo dużemu przetwornikowi audio o średnicy 16,2 mm, Baseus Eli Sport 1 zapewniają wyraźne wysokie tony, mocne basy i czyste średnie tony pod kątem dokładnie 20 stopni, zapewniając optymalny dźwięk.

Poczwórny układ mikrofonów, Baseus Eli Sport 1 wykorzystują kodowaną transmisję klasy hi-fi i zaawansowany algorytm redukcji szumu wiatru, aby zapewnić krystalicznie czyste połączenie. Funkcje te skutecznie tłumią szumy tła i zwiększają czystość głosu, dzięki czemu rozmówca może usłyszeć każde słowo.

Baseus Eli Sport 1 mogą jednocześnie łączyć się i płynnie przełączać między dwoma urządzeniami. Dla dodatkowej wygody słuchawki można sparować z aplikacją Baseus, aby uzyskać dostęp do szeregu dodatkowych funkcji.

Stały komfort słuchania podczas podróży

Baseus Eli Sport 1 posiadają lekką, otwartą konstrukcję, która delikatnie spoczywa na uchu, zapewniając komfortowe i długotrwałe użytkowanie słuchawek. Kierowany przetwornik przewodzący powietrze dodatkowo tworzy przyjemny krajobraz dźwiękowy i zwiększa wrażenia słuchowe.

Tytanowe pałąki douszne z pamięcią kształtu, zamknięte w miękkim dla skóry silikonie, mogą wyginać się, aby dopasować się do każdego kształtu ucha, zapewniając pełne dopasowanie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas intensywnych treningów i innych aktywności, użytkownicy mogą również wykorzystać dołączoną smycz.

Pogoda jest nieprzewidywalna, a Baseus Eli Sport 1 są na to przygotowane. Certyfikowane jako odporne na wodę na poziomie IPX4, słuchawki są niewrażliwe na pot czy krople deszczu.

Bardzo długa żywotność baterii i szybkie ładowanie

Nie pozwól, aby rozładowane słuchawki powstrzymały Cię od treningu. Baseus Eli Sport 1 zapewniają do 7,5 godziny odtwarzania dźwięku po pełnym naładowaniu, a przenośne etui ładujące wydłuża ten czas aż do 30 godzin. Nawet gdy poziom naładowania jest niski, szybkie 10-minutowe ładowanie przywraca 2 godziny użytkowania.

Dostępność

Słuchawki Baseus Eli Sport 1 Open-Ear TWS Earbuds są już dostępne i w atrakcyjnej cenie. Sprawdź w najlepszych sklepach z elektroniką użytkową.

O Baseus

Baseus to wiodąca marka w branży elektroniki użytkowej. Firma została założona w 2011 roku i przyświeca jej zasada "Simplicity for More", co oznacza tworzenie praktycznych i estetycznych produktów, które są przeznaczone dla entuzjastów technologii. Baseus oferuje szeroką gamę produktów, w tym power bank, ładowarki stacjonarne, ładowarki ścienne, bezprzewodowe słuchawki douszne i stacje dokujące. Dołącz do rodziny Baseus już dziś, aby zobaczyć nowy świat innowacji technologicznych.