BBC oskarżona o retusz fotografii polityka

Telewizja BBC znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak w swoim programie informacyjnym „Newsnight” pokazała zdjęcie polityka Jeremy’ego Corbyna poddane retuszowi. Co najdziwniejsze, nikt tu nikogo nie odmłodził ani nie wyszczuplił, ale zmieniono charakteryzację na bardziej „rosyjską”, aby podkręcić nastroje polityczne w Wielkiej Brytanii.

Internauci są czujni, mało co może im umknąć. Wkrótce światło dziennie ujrzała oryginalna fotografia. Różnice widać gołym okiem: na zmanipulowanym zdjęciu Corbyn ma zamiast kaszkietu czapkę w stylu radzieckim, zmieniło się również tło fotografii… za politykiem widać Kreml.

