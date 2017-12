Beczka śmiechu! Zobacz finalistów tegorocznej edycji Comedy Wildlife Photography Awards

Już od trzech lat ogólnoświatowy konkurs na najzabawniejsze zdjęcia dzikich zwierząt rozwesela nam drugą połowę roku. To inicjatywa stworzona w celu zwiększenia ludzkiej świadomości w zakresie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, ale jednocześnie pomyślana tak, aby osiągnąć ten cel w jak największym oderwaniu od śmiertelnej powagi. Dlatego też, jeżeli chcecie się trochę pośmiać, to macie ku temu ponownie okazję: jury konkursu Comedy Wildlife Photography Awards opublikowało właśnie listę finalistów tegorocznej edycji.

Jak by nie patrzeć, w konkursie Comedy Wildlife Photography Awards rządzi dystans do wszystkiego: do świata, uczestników, organizatorów... Aby się o tym przekonać, wystarczy lektura regulaminu, który – jak rzadko kiedy – warto przeczytać. Główny organizator Paul Joynson-Hicks naprawdę postarał się, aby śmieszne były tu nie tylko zdjęcia.