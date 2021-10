BEIKS MEDIA SHOW - 05.11.2021 | Program Prezentacji | Wygraj EDIUS X

To jedyne na taką skalę wydarzenie organizowane w województwie mazowieckim. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminaria, warsztaty oraz konferencje, prowadzone przez uznane autorytety z branży, foto-video-film, przy okazji tego bogatego programu, który będzie obejmował zarówno teorię jak i praktykę, będzie również możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami oraz sprzętem, który będzie prezentowany przez liderów rynku z branży Foto-Video-Film.

4 sale wykładowe, 30 godziny warsztatów ponad 30 wykładowców

BEIKS MEDIA SHOW

Celem tej imprezy jest chęć zainspirowania i przedstawienie wszystkim zainteresowanym najnowszych innowacyjnych i inspirujących rozwiązań technologicznych. Do dyspozycji będzie oddana komfortowa powierzchnia wystawiennicza i sale konferencyjne. Spotykamy się w Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa w dniu 05.11.2021. Godziny otwarcia: 10:00 -17:00. Wstęp wolny, wystarczy jedynie się zarejestrować, zrób to już dziś!

PROGRAM ZAPLANOWANYCH PREZENTACJI

SALA SYMPHONY

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.30 Zapoznanie z programem BEIKS Media Show. Specjalna oferta handlowa – Krzysztof Machulski

10.30 – 11.00 Kamery Sony Cine Line oraz kamery zrobotyzowanych PTZ – nowości oraz przegląd zastosowań – Marcin Tkaczyk

11.00 – 12.00 Praktyczne zastosowanie kamery Sony ILME-FX6 oraz nowej wersji PXW-FX9 (v.3) – warsztaty Marcin Swystun

12.00 – 12.30 System Sony REA1000 oraz kamery Sony PTZ w praktyce na konferencjach i w edukacji – Michał Wróblewski

12.30 – 13.30 Aparat kontra kamera – czym nagrywać filmy w 2022 roku? – Igor Podgórski i Łukasz Glewicz "Monstercam"

13.30 – 14.00 Nowoczesna realizacja i wyzwania operatora telewizyjnego – Krzysztof Włostowski

14.00 – 14.30 Wyjdź poza schemat – kamery PTZ Canon – Piotr Kucia

14.30 – 15.30 Nowości od Sony – Krzysztof Szablisty, Rafał Wylegała

15.30 – 16.15 Fotografujesz? Zacznij filmować ! Jak rozpocząć przygodę z filmowaniem będąc fotografem ? – Andrzej Rajkowski

16.15 – 17.00 Sprzęt fotografa ślubnego 2021. Nowości od Sony – Maciej Suwałowski

17.00 – 17.45 Kamery PTZ Panasonic w nowoczesnej produkcji telewizyjnej i streamingu. Auto-tracking – Janusz Adamski

17.45 – 18.45 Światło – gdzie film łączy się z fotografią – Michał Warda

18.45 – 19.00 Podsumowanie BMS

SALA OPERA

10.30 – 12.30 Masala Cinema czyli o języku filmowym z Bollywood – Marcin Łaskawiec

12.30 – 14.30 Montuj tak – Żeby nie było śladów , a były emocje – Przemysław Chruścielewski

14.30 – 16.30 Bądź lepszym filmowcem! Kontrolowanie estetyki oraz stref jasności w kadrze. Wykład z prezentacją. – Wiktor Obrok

16.30 – 17.15 Przejście z obiektywów fotograficznych na Cine. Autofocus a ostrzenie manulane w filmie – Mateusz Gugałka

17.15 – 18.00 Czy warto inwestować w szkła filmowe – Xeen CF – MonsterCam – Łukasz Glewicz

18.00 – 18.15 Film kinowy na aparatach ? – Daniel Rusin / Reżyser Życia

SALA CONCERTO

10.30 – 11.15 Fotografia ślubna okiem Tomasza Tołłoczko – praca z obiektywami SIGMA Art oraz I series – Tomasza Tołłoczko

11.15 -12.00 Oświecenie. Analogowe światło – cyfrowa kamera – Podręcznik dla operatorów filmowych. Wszystko co zawsze chcieliście wiedzieć ale baliście się zapytać.Największe tajemnice technologii cyfrowej dla operatorów filmowych i wszystkich którzy trzymają kamery w rękach. Wytłumaczone tak, że zapamiętujecie na całe życie. Bezboleśnie i skutecznie. Wiedza o której praktycznie nikt nigdy nie mówił. Teraz będziecie wiedzieć! Prezentacja książki wraz z przykładami konkretnych rozdziałów. Lektura obowiązkowa. Piotr Kucia , Filip Kovcin, Jerzy Rudziński

12.00 – 13.30 Akurat –Oświetlenie 280-stopniowej sceny – dla filmu, live’u i fotografii – Jacek Lubera

13.30 – 15.00 Jak nagrać kurs online na przykładzie tematyki kulinarnej – Jakub Urban

15.00 – 15.45 Jak oświetlić domowe studio filmowe oraz studio streamera – Dawid Skoczylas

15.45 -16.30 Rozwiązania ASUS dla twórców i kreatorów treści – produkty ProArt. – Paweł Brodowski ASUS Polska

16.30 – 17.15 Urządzenia do transmisji Hollyland Tech w praktyce filmowej – Paweł Karpiński

17.15 – 18.00 Jak usprawnić swoje biuro i przeprowadzić ciekawego live – Piotr Anielski

SALA ORATORIA

10.30 – 11.00 Edius – Czego jeszcze nie wiesz o Ediusie – Robert Trętowicz

11.00 – 11.15 Rejestratory Atomos , 8K bądź przygotowany na nadchodzącą przyszłość już dziś! – Robert Trętowicz

11.15 – 11.30 Blackmagicdesign – Kamery Pocket i miksery Atem – razem i osobno – Robert Trętowicz

11.30 – 12.15 Podstawa do udanej transmisji w telewizji internetowej i kablowej – Serwer emisyjny DARIM.

Mikser software vMix w pigułce na potrzeby Eventów , Streamingu i TV – Bartłomiej Tylus

Wykorzystanie wirtualnego studia na potrzeby realizacji medialnych – Tri Caster – Radosław Katarzyński

12.15 – 12.30 Emisja w internecie – co zrobić, aby streaming się powiódł – warsztaty omawiające krok po kroku elementy niezbędne do zrealizowania udanej transmisji do sieci – Wojciech Dalętka

12.30-13.00 Subskrypcja w branży Foto-Video – Robert Mikulski

13.00 – 13.30 Konwersja pojedynczego sygnału 4K na wiele sygnałów HD – nowe możliwości transmisji online w internet oraz na potrzeby streamingu – Michał Wróblewski

13.30 – 14.00 Miksery video stworzone z myślą o webinariach i nauczaniu hybrydowym – Michał Wróblewski

14.00 – 15.00 Wacom – Tablet graficzny w workflow fotografa – Paweł Duma

15.00 – 15.45 Monitory EIZO – wszędzie tam, gdzie kolor ma krytyczne znaczenie –Tomasz Obłuski

15.45 – 16.15 Systemy do przechowywania audio i video – rozwiązania QNAP – Bartłomiej Stępień

16.15 – 17.45 Rozwiązania dźwiękowe dla wywiadów, podcastów i filmów. Produkty marki Saramonic – Piotr Frontczak

Wstęp wolny

Wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie www.beiksmediashow.pl