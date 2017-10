BEiKS Roadshow 2017 - dwunasta edycja. Relacja z Kraśnika

Trudno w to uwierzyć, ale to już dwunasta edycja cyklu pokazów organizowanych przez firmę BEiKS. Corocznie na przełomie października i listopada firma z Kraśnika wychodzi naprzeciw profesjonalnym klientom z całej Polski i stara się dotrzeć w każdy region kraju, prezentując nowości z rynku fotografii i produkcji video.

W tym roku trasa wokół naszego kraju obejmuje 7 miast: Kraśnik, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawę i Białystok. Pokazy organizowane są we współpracy z partnerami firmy BEiKS i jednocześnie największymi producentami w branży: Canon, JVC, Panasonic i Sony. Inne światowe marki, obecne na pokazach i reprezentowane w Polsce przez firmę BEiKS to (między innymi) Grass Valley, Atomos, Miller, Manfrotto , Sigma, Dji i Libec.

Największą nowością tegorocznego cyklu jest prawdopodobnie kamera EVA1 firmy Panasonic, pierwszy tego typu egzemplarz w Polsce. Kompaktowa i lekka, dzięki wyjątkowym możliwościom technicznym (m.in. matryca Super 35mm, rozdzielczość 5,7K, podwójna czułość ISO) jest produktem pośrednim między kamerą do filmowania z ręki a profesjonalną kamerą do produkcji reklam, teledysków i filmów dokumentalnych. Jej możliwości będzie można sprawdzić na tegorocznym roadshow. Oprócz tego, jak zwykle, swoje nowości oraz mniej lub bardziej już znane na rynku produkty pokazali i inni światowi producenci, czyli Canon (C100, C200), JVC (HM360, LS300) i Sony (Z90, NX80).

Drugą, od dawna zapowiadaną nowością, jest najnowsza wersja oprogramowania do edycji filmowej EDIUS 9 Pro firmy Grass Valley, której BEiKS jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Wersja ta ma więcej formatów, więcej dostępnych wariantów rozdzielczości i więcej możliwości edytowania materiału (w tym produkcji 4K). I jak zwykle, możliwości tego programu przedstawione zostaną w praktyce przez specjalistów od montażu podczas specjalnego pokazu.

Nowych produktów i ciekawostek jest znacznie więcej. Od wielu lat BEiKS jest dystrybutorem produktów polskiego producenta oświetlenia, firmy Akurat. Ich lampki nakamerowe i panele LEDowe (np. bestsellerowy DL3120, czy S4 i S8) zdobyły na trwałe uznanie filmowców w naszym kraju. Niedawno ich oferta powiększyła się o akcesoria do tego ostatniego, tj. softbox i raster, pozwalające na lepszą regulację strumieniem światła. Całkowitą nowością jest Akurat Cosmo , oprawa LEDowa przeznaczona do urządzeń mobilnych używanych w produkcji filmowej, takich jak krany, drony czy wózki.

Jednym ze sztandarowych producentów reprezentowanych w Polsce przez firmę BEiKS jest firma Atomos. Kilka lat temu weszła ma rynek video i zagościła na nim na dobre oferując niedrogie rekordery dyskowe z monitorami podglądowymi. Rekordery Ninja, Samurai i Shogun są już powszechnie znane i uznane, a ostatnio wprowadzony produkt to 19-calowy monitor produkcyjny SUMO z funkcją nagrywania w formacie 4K 12bit Raw, 10bit ProRes/DNxHR oraz 1080p60. W stałej ofercie firmy BEiKS znajdują się także rekordery dyskowe z monitorem Odyssey i Apollo firmy Convergent Design oraz monitory podglądowe (studyjne i nakamerowe) firmy Lilliput i SmallHD, jak również wysokiej jakości monitory EIZO niezbędne w codziennej pracy fotografów i video grafików.

Dużym zainteresowaniem już podczas pierwszego pokazu w Kraśniku cieszyły się stabilizatory do lekkich aparatów DSLR, które coraz częściej używane są nie tylko w fotografii, ale też do filmowania. Dlatego w ofercie firmy BEiKS od pewnego czasu znajdują się produkty firmy Pilotfly, z ich sztandarowym modelem pn. H2-45. Pozwala on na płynne filmowanie aparatami o wadze do 2,2 kg, czyli większością obecnie popularnych modeli wraz z akcesoriami. W ten trend wpisują się też drony, bez których trudno sobie teraz wyobrazić jakąkolwiek większą imprezę czy nawet wesele. Oprócz najpopularniejszych modeli znanej firmy DJI (Phantom 4 Pro, Mavic i Spark) mamy tu również prostsze i tańsze produkty firmy Zhiyun. Nie sposób tu nie wspomnieć o statywach naramiennych i rigach, wciąż potrzebnych w produkcji filmowej. W tym dziale oferta jest przebogata – potencjalny nabywca znajdzie tu mnóstwo modeli i wariantów produktów takich firm jak SHAPE, Gini Rigs, Manfrotto czy Movcam. I wreszcie – tradycyjne statywy do cięższych kamer video. Firma BEiKS jest oficjalnym przedstawicielem tak znanych firm jak Miller, Libec i Manfrotto. Tu nowością jest zapowiadana na IBC w Amsterdamie nowa seria głowic z serii Compass X (CX) firmy Miller, która znana jest ze swoich solidnych, ale nietanich produktów. Z tą nową serią i obniżoną o 20% ceną firma z Australii wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mniej zamożnych klientów. Z kolei firma Libec – oprócz znanego już uniwersalnego systemu Allex i ulepszonych statywów o symbolu TH-X – wprowadza nowy, lekki monopod pod nazwą HFMP (hands-free monopod), który dzięki odpowiednim stopkom pozwala na pracę z jednonożnym statywem bez użycia rąk.

BEiKS jest również jednym z oficjalnych dealerów firmy Blackmagic w Polsce, a szerokiej gamy jej produktów nie trzeba chyba reklamować. Od kamer począwszy a na korekcji kolorów skończywszy, rozwiązania firmy Blackmagic obecne są na każdym etapie produkcji filmowej, od filmowania do postprodukcji wielkich obrazów kinowych. W tym roku podczas BRS można zobaczyć ich monitory z serii Video Assist 4K i mikser ATEM Television Studio HD.

Ważną częścią rynku video jest obecnie możliwość wysyłania nagranego materiału do sieci internetowej lub przesyłu bezprzewodowego między kamerą a odbiornikiem. Najbardziej znanym producentem urządzeń to umożliwiających jest amerykańska firma Teradek. Jej produkty pn. VidiU i VidiU Pro oraz zestawy z serii Bolt Pro będzie można przetestować podczas tegorocznych pokazów. W ofercie firmy BEiKS będą od tego roku również produkty chińskiej firmy Hollyland, konkurujące z rozwiązaniami firmy Teradek pod względem cen i możliwości technicznych (np. zasięgu).

Od wielu lat firma BEiKS oferuje budowę i konfigurację serwerów emisyjnych firmy SoftLab (dawniej DARIM) na potrzeby małych, lokalnych studiów telewizyjnych. Wraz z oprogramowaniem i kartami z serii FD otrzymujemy pełną automatyzację emisji całkiem niewielkimi kosztami. Innym rozwiązaniem do tworzenia materiału video na żywo i na żądanie jest mikser Mini HD-4i firmy NewTek. Nieduże ‘pudełko’ z wbudowanym monitorem podglądowym i setkami funkcji do przełączania, nadawania, nagrywania oraz publikowania służyć może doskonale jako przenośne mini studio telewizyjne.

Na koniec kilka słów o innych produktach i akcesoriach, równie potrzebnych do codziennej pracy filmowców i fotografów. Mikrofony nakamerowe i bezprzewodowe firm Audio-Technica i Rode, rejestratory audio firmy Zoom, adaptory Metabones, tory kamerowe firmy ProZoom czy wózek transportowy adicam to czasem drobne, ale istotne uzupełnienie oferty dużych producentów. A realizatorów transmisji telewizyjnych na żywo zainteresują na pewno miksery video marki Roland.

Na tegorocznym roadshow swoje własne stoiska ma również SIGMA, znany producent obiektywów filmowych, firma DIGI PACK MAKER oraz Grenke Leasing, umożliwiająca zakup sprzętu na dogodne raty.

Jak co roku, firma BEiKS stara się, by stałym punktem programu pokazów były praktyczne warsztaty przydatne w pracy filmowca lub fotografa. Tym razem prelekcja dotyczy zastosowania ruchomego oświetlenia LEDowego pn. AkuratCosmo i prowadzona jest przez pana Krzysztofa Semeniuka, właściciela firmy Akurat.

Wśród uczestników każdego z siedmiu pokazów losowane będą ciekawe nagrody, z nagroda główną w postaci najnowszej wersji oprogramowania EDIUS 9 PRO.

Obecny cykl pokazów trwać będzie do 28 października włącznie. Więcej informacji na stronie: http://beiks.pl/rejestracja