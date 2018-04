Beiks zaprasza na zaawansowane warsztaty z filmowania aparatem Panasonic GH5s

Warsztaty filmowe organizowane przez firmy Panasonic i BEiKS przy wsparciu firm Senheiser i Tascam zostaną poświęcone filmowaniu aparatem Panasonic GH5s. Nick Driftwood, oficjalny Ambasador modelu GH5s pokaże, jak wykorzystuje ten model w swojej pracy. Będzie okazja do zrealizowania krótkich nagrań, a później - pod okiem prowadzącego - przeprowadzenia montażu ścieżek video i audio.



Warsztaty z filmowania aparatem Panasonic GH5s

Prowadzący : Nick Driftwood - oficjalny Ambasador modelu GH5S

: Nick Driftwood - oficjalny Ambasador modelu GH5S Lokalizacja : Studio Maka, ul. Suwak 4 Warszawa

: Studio Maka, ul. Suwak 4 Warszawa Termin : 25.04.2018r. w godz. 9:00-18:00

: 25.04.2018r. w godz. 9:00-18:00 Warsztaty będą odbywać się w języku angielskim

Liczba miejsc : 25 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja : foto@beiks.pl

LUMIX GH5 jako pierwszy na świecie cyfrowy aparat bezlusterkowy*1 posiadał funkcję nagrywania wideo w jakości 4K 60p/50p, a nowy model LUMIX GH5S robi kolejny krok naprzód — jest pierwszym aparatem umożliwiającym nagrywanie w jakości 4K 60p/50p w formacie Cinema 4K (przy rozdzielczości 4096x2160).*2 Dodatkowo pozwala on na nagrywanie filmów w 10-bitowym formacie 4:2:2*3, który służy do powszechnie stosowanego w branży filmowej podpróbkowania kolorów w celu ich wiernego odwzorowania. Aparat LUMIX GH5S może również nagrywać wideo w formacie 10-bitowym 4:2:2 przy prędkości przesyłu 400 Mb/s All-Intra w jakości Cinema 4K 24p i 4K 30p/25p/24p, a także przy prędkości przesyłu 200 Mb/s All-Intra w jakości Full HD. Przy nagrywaniu w jakości Full HD i 4K nie obowiązuje żadne ograniczenie czasowe4. Model LUMIX GH5S umożliwia rejestrowanie obrazów z wykorzystaniem funkcji HLG (Hybrid Log Gamma) w jakości 4K HDR w trybie Photo Style. Posiada ponadto tryb nagrywania 4K HEVC dla funkcji HLG dostosowany do niskiej prędkości transmisji danych, który umożliwia odtwarzanie treści na urządzeniach AV zgodnych ze standardem kompresji HEVC, takich jak telewizory Panasonic 4K HDR.

Zapis ze zmienną liczbą klatek na sekundę (VFR, Variable Frame Rate) pozwala na nagrywanie filmów w zwolnionym lub przyspieszonym tempie w rozdzielczości C4K/4K (60 klatek na sekundę, maksymalnie 2,5 raza wolniej w 24p) i Full HD (240 klatek na sekundę, maksymalnie 10 razy wolnej w 24p). Omawiany aparat jest fabrycznie wyposażony w V-LogL, dzięki czemu użytkownik nie musi oddzielnie kupować klucza do aktualizacji oprogramowania. Obsługuje on ponadto kody czasowe (timecode). Poprzez ustalenie synchronizacji kodu czasowego z wykorzystaniem przyłącza do synchronizacji błysku oraz konwertera BNC z kablem można z łatwością dokonywać nieliniowej czasowo edycji materiałów nagranych wieloma aparatami. Do wejścia LINE można podłączyć złącze mikrofonu 3,5 mm.

Dzięki zastosowaniu technologii DFD (Depth From Defocus)*5 i bardzo szybkiego przetwarzania sygnałów uzyskano niezwykle szybki autofokus rzędu 0,07 s*6, a także 12 (AFS) / 8 (AFC) klatek na sekundę w przypadku wykonywania 12-bitowych zdjęć seryjnych w formacie RAW oraz 11 (AFS) / 7 (AFC) klatek na sekundę w przypadku robienia 14-bitowych zdjęć seryjnych w formacie RAW. Do precyzyjnego ustawiania ostrości służy 225 różnych obszarów oraz funkcje śledzenia autofokusu (Tracking AF), jednoobszarowego autofokusu (1-area AF) oraz autofokusu punktowego (Pinpoint AF). Funkcja 4K PHOTO umożliwia zapis z prędkością 60 kl./s w rozdzielczości odpowiadającej zdjęciom 8‑megapikselowym.

*1 4K 60p/50p (bezlusterkowy aparat cyfrowy), 4:2:2, 10 bitów (w przypadku aparatów cyfrowych z obiektywami), wg stanu na dzień 4 stycznia 2017 r.

*2 Na dzień 8 stycznia 2018 r. jako bezlusterkowy aparat cyfrowy spełniający wymagania dotyczące rozdzielczości Cinema 4K (C4K: 4096x2160), opracowane przez Digital Cinema Initiatives (DCI). Wg badań przeprowadzonych przez firmę Panasonic.

*3 4:2:0, 8 bitów przy zapisie C4K 60p/50p i 4K 60p/50p na karcie pamięci SD.

*4 Dopóki karta pamięci SD nie zapełni się lub nie wyczerpie się bateria.

*5 Autofokus oparty na detekcji kontrastu z technologią DFD działa tylko

z obiektywami Panasonic Mikro Cztery Trzecie.

*6 W przypadku AFS w trybie zdjęć szerokokątnych z H‑ES12060 (CIPA).