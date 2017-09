BenQ EW277HDR monitor z HDR i Eye-Care

BenQ wprowadził na polski rynek monitor EW277HDR o rozszerzonej palecie kolorów - HDR (High Dynamic Range) zgodnie ze specyfikacją HDR10 - zapewniającą 100% zgodność z kinowym standardem Rec. 709 i 93% zgodność z dużo szerszym standardem DCI-P3. Monitor ma 27 calową matrycę VA Full HD (1920x1080) z czasem reakcji 4 ms GTG, wysokim – trzykrotnie większym niż w typowych monitorach - kontraście 3000:1 i jasności 300 nitów (cd/m2).

Zostosowane w monitorze BenQ EW277HDR rozwiązanie Brightness Intelligence Technology Plus (B.I. +Tech) to inteligentne, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanego obrazu do jasności i temperatury barwowej otoczenia. Jasność obrazu dostosowywana jest także do analizowanej na bieżąco, wyświetlanej treści. Oznacza to, że doskonale widoczne są szczegóły zarówno w najciemniejszych jak i najjaśniejszych partiach nawet szybko zmieniających się obrazów. Funkcja poprawia komfort oglądania filmów i innych materiałów wideo. Działanie funkcji można oczywiście wyłączyć.