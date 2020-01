BenQ PhotoVue SW321C - fotograficzny monitor IPS UHD z USB-C oraz funkcją Screen-to-Photo Print Colors

BenQ ogłosił wprowadzenie na rynek kolejnego fotograficznego monitora, z przeznaczonej dla fotografów, rodziny PhotoVue – 32 calowego BenQ PhotoVue SW321C 4K UHD. Wyposażony w rozwiązanie Paper Color Sync zapewnia zgodność kolorów screen-to-photo czyli obrazu na ekranie z wydrukiem zdjęcia na papierze. Połączenie technologii AQCOLOR, równomiernej jasności i wierności prezentacji kolorów na całym ekranie z możliwościami kalibracji czynią z SW321C doskonałe narzędzie do organizacji stanowiska do obróbki zdjęć od selekcji i edycji, po prezentacje i druk.

"Fotografowie i filmowcy tworzą wizualną ekspresję poprzez sugestywną fotografię", powiedział Conway Lee, prezes BenQ Corporation. "Dzięki potężnym narzędziom do zarządzania kolorami SW321C zapewnia doskonałą jakość obrazów i wierność kolorów, której potrzebują, oraz możliwość uzyskania kolorystycznie wiernej reprodukcji wyświetlanego obrazu na wydruku."

Specjalne rozwiązania panelu SW321C pozwalają no dalsze zmniejszenie odbić i olśnień, co daje efekt podobny do papieru, a dzięki funkcji Paper Color Sync mają zapewnić, że zdjęcia wyglądają prawie tak samo na ekranie, jak i na papierze.

Jako flagowy monitor do profesjonalnej obróbki zdjęć, SW321C z technologią AQCOLOR zapewnia 99% pokrycia Adobe RGB, 95% DCI-P3 / Display P3 i 100% pokrycie przestrzeni kolorów sRGB.

10-bitowa głębia kolorów i 16-bitowa tabela przyporządkowania kolorów (3D LUT) zapewniają nieskazitelne kolory z dokładnością Delta E≤2. SW321C ma wbudowaną sprzętową kalibrację kolorów.

Każdy egzemplarz fotograficznego monitora BenQ PhotoVue SW321C dostarczany jest użytkownikowi z raportem indywidualnej fabrycznej kalibracji kolorów oraz certyfikatami CalMAN i Pantone.

Wspierając profesjonalistów i entuzjastów fotografii cyfrowej, którzy w coraz większym stopniu współpracują z mediami wideo, SW321C natywnie obsługuje nieskompresowane 10-bitowe formaty wideo 4:4:4 lub 4:2:2 i 4:2:0, a także standardy HDR10 i HLG szerokiej rozpiętości tonalnej materiałów wideo.

Funkcja GamutDuo w SW321C umożliwia jednoczesne oglądanie na ekranie tego samego obrazu w dwóch różnych przestrzeniach kolorów, takich jak Adobe RGB i sRGB. Tryb czarno-biały służy do szybkiego podglądu obrazu w wersji dwukolorowej.

Hotkey Puck G2 to nowy szybki przełącznik funkcji monitora. Ma on pięć klawiszy i pokrętło – zaprojektowano go tak by uprościć nawigowanie po ekranowym menu monitora (OSD) oraz szybką zmianę trybu pracy monitora. Trzem klawiszom użytkownik może przypisać funkcje, z których najczęściej korzysta zwiększając efektywność i wygodę pracy.

Gniazdo USB-C umożliwia za pomocą jednego kabla przesyłać dane, wideo i audio oraz zasilać podłączony nim laptop.

SW321C jest wyposażony w stojak z regulacją wysokości i odpinany, profesjonalny kaptur osłaniający ekran przed światłem bocznym.