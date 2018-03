BenQ TK800 - projektor 4K UHD HDR

BenQ wprowadza na rynek przystępny cenowo projektor 4K HDR - model BenQ TK800. Projektor pracuje w technologii DLP (DMD 0,47") i oferuje rzeczywistą rozdzielczość 4K (3840x2160) - wyświetla 8,3 mln pikseli dla każdej klatki obrazu. Zapewnia ponad 92% pokrycie palety Rec. 709 i obsługuje funkcję HDR (w standardzie HDR10) zoptymalizowaną dla projektorów.

Do wyświetlania 8,3 mln pojedynczych pikseli gwarantujących obraz w prawdziwej rozdzielczości 4K UHD, projektor BenQ TK800 wykorzystuje precyzyjną technologię projekcji DLP z jednym modułem mikro-luster DMD o wielkości 0.47", dzięki czemu ma kompaktową konstrukcję i smukłą obudowę, tak wygodną w domu.

