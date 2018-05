Bezkonkurencyjne śmieszne zdjęcia zwierząt. Galeria fotografii konkursu Comedy Wildlife Photography Awards 2018

Zbliża się termin nadsyłania zdjęć na czwartą edycję konkursu fotograficznego Comedy Wildlife Photography Awards 2018. Z tej okazji opublikowany został najnowszy zbiór jednych z najśmieszniejszych zdjęć zwierząt nadesłanych w 2018 roku. Przypominamy, że założonemu przez Toma Sullama i Paula Joynsona-Hicksa konkursowi przyświeca jeden cel: "podniesienie świadomości dotyczącej problemu ochrony dzikiej przyrody dzięki sile śmiechu".



Wśród tegorocznych zdjęć nadesłanych na konkurs zobaczymy wiewiórkę parodiującą niewiarygodny szpagat między ciężarówkami Jean-Claude Van Damme’a, reklamującego markę Volvo (przypominamy wideo z 2013 roku na końcu artykułu). Inne zabawne zwierzęta to przyjazny niedźwiedź polarny, który wydaje się machać fotografowi, czy niezwykle wstydliwy królik lub też najsilniejsza mrówka świata.

