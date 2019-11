Niefrasobliwy kurier i jego mistrzowski rzut - czyli jak nie doręczać sprzętu fotograficznego

Kurier FedEx mógł zapłacić słono za swoje lenistwo - w jego rozumieniu dostarczenie przesyłki "na próg" polegało na jej… dorzuceniu. Zamiast więc delikatnie odłożyć sprzęt o wartości 1 500 USD, czyli ponad 5800 złotych, rzucił nim, niemal powodując jego uszkodzenie. Całe zajście zostało utrwalone na filmie.

Pochodzący z Florydy Greg Riegler udostępnił w sieci nagranie, które pokazuje, jak - by powiedzieć delikatnie - niefrasobliwy kurier FedEx "dostarcza" zamówiony przez niego sprzęt. Na filmie widać, jak ktoś zbliża się do frontowych drzwi domu z przesyłką, lecz zamiast położyć ją delikatnie na progu, rzuca nią z odległości kilku metrów od drzwi. Mężczyzna nie ma na sobie uniformu FedExu, lecz po chwili wraca z inną osobą, która jest już wyraźnie oznakowana jako pracownik tego dostawcy.

