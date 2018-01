Bezpieczne fotografowanie pejzaży – rady Michaela O'Leary

Robienie zdjęć krajobrazowych nie bez powodu uważane jest za jeden z najpopularniejszych oraz najlepiej rozpowszechnionych rodzajów fotografii. Postrzegana jest też przez mniej doświadczonych amatorów jako coś prostego i nie niosącego ze sobą żadnych zagrożeń. To już jednak nie jest prawdą. Niekiedy pogoń za pięknym pejzażem może okazać się ryzykowna. O tym, jak powinien zachowywać się pejzażysta opowiada doświadczony irlandzki fotograf Mike O’Leary – z typowym dla siebie wisielczym poczuciem humoru.

Michael O’Leary jest jednym z tych fotografów, który "zjedli zęby" fotografując piękno świata. Jego twórczość koncentruje się na pięknie krajobrazu, choć zawodowo on sam zajmuje się wieloma formami fotografii komercyjnej. Pejzaż to jednak jego największa i wieloletnia pasja, dlatego też śmiało można traktować go jako autorytet w tej dziedzinie. Rady Michaela, które zamieścił w serwisie fotograficznym Fstoppers, dla którego zdarza mu się pisać teksty, są ważne i każdy powinien się z nimi zapoznać. Tym bardziej, że jak pisze sam autor, najlepsze zdjęcia często wymagają zejścia z utartych szlaków. A wtedy kwestie bezpieczeństwa – naszego i natury – stają się szczególnie ważne.