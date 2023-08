Bezpłatna aplikacja internetowa identyfikuje obrazy sztucznej inteligencji

W świecie coraz bardziej wypełnionym obrazami generowanymi przez sztuczną inteligencję, niezbędnym wydaje się narzędzie, które potrafiłoby rozpoznawać takie grafiki. Z pomocą przychodzi bezpłatna aplikacja internetowa AI or Not, umożliwiająca sprawdzanie przesłanych obrazów (możliwe jest podanie po prostu adresu internetowego grafiki), czy zostały wykonane przez sztuczną inteligencję czy przez człowieka.



Wspierana przez Optic firma twierdzi, że jej technologia jest najbardziej skutecznym silnikiem rozpoznawania treści dla Web3 i pozwala na identyfikowanie obrazów tworzonych przy użyciu Stable Diffusion, Midjourney, Dall-E lub GAN. Użytkownik może skorzystać z tej aplikacji, przesyłając do niej link do danej grafiki lub po prostu ją uploadując. Aplikacja sprawdzi, czy taki obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy też jest dziełem człowieka. Odpowiedź jest podawana w ciągu kilku sekund.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem