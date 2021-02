Unikalne zdjęcie białego łosia

Fotograf przyrody i ambasador firmy Nikon Roger Brendhagen miał ostatnio sporo szczęścia - Z pewnością wspomógł je swoim ogromnym doświadczeniem, ale i tak został szczęśliwcem, który mógł obserwować i uwiecznić rzadkiego białego łosia. Fotograf dokumentował wcześniej życie wielu dzikich gatunków, w tym rzadkich, zagrożonych wyginięciem. A prezentowane zdjęcie daje wyjątkowy wgląd w tajemnicze życie europejskich lasów.



Zwierzę zaobserwowano w lasach w Szwecji, zlokalizowanych wzdłuż granicy z Norwegią. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy do czynienia z łosiem albinosem, jednakże w rzeczywistości za jego ubarwienie odpowiada coś innego. Łoś ten jest dotknięty chrobą genetyczną znaną jako piebaldyzm. Odpowiada ona za charakterystyczne, siwe przebarwienia owłosienia czy sierści. Podobne łosie zostały zauważone także w kanadyjskich lasach.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem