Bielizna, konie i futra – sesja zdjęciowa dla Andres Sarda

Andres Sarda to rodzinna firma projektująca bieliznę, z korzeniami w dziewiętnastowiecznym przemyśle włókienniczym. Jej najnowszą kolekcję sfotografował Jonas Bresnan, a przed obiektywem, wraz końmi i wśród futer, stanęła Rubina Dyan. Choć połączenie tych wszystkich składników - stajni, koni, futer i półnagiej kobiety wydaje się niedorzeczne, to same fotografie są znakomite. I choć trudno sobie wyobrazić, by taka sceneria stanowiła codzienność dla klientek, istnieją powody, dla których tak dziwaczne i dla niektórych nie do zniesienia pomysły na zdjęcia mody zdobią najlepsze magazyny i kampanie reklamowe.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że świat mody jest hermetyczny – ma być zamknięty, tajemniczy i niezrozumiały dla ludzi z zewnątrz. Już od dawna moda i jej zdjęcia nie mają ładnie wyglądać, mają za zadanie być sztuką. Zarówno projektanci jak i fotografowie mody są artystami i chcą wyrazić coś, a czasami "cokolowiek" poprzez swoje projekty. Jak łatwo sobie wyobrazić sama modelka w bieliźnie nie jest wystarczająco interesująca, aby zamienić się w potężne artystyczne dzieło. Analogię można by dostrzec bez trudu, patrząc na większość eksponatów, zdobiących lokalne muzea sztuki współczesnej. Jednak ta silna potrzeba fotografów mody do urzeczywistnienie swoich unikalnych wizji artystycznych pozwoliła wejść do studia modelkom innym niż bardzo szczupłe *kobiety rasy kaukaskiej.*Warto również pamiętać o tym, że fotografia mody to fantastyczny barometr naszych czasów. Dzięki swej wszechobecności jest reprezentatywna i popularyzuje pewne tendencje na rynku w taki sposób, w jaki inny rodzaj fotografii nie byłby w stanie. Reklama

Fotografowanie miasta nocą

Miasto nigdy nie zasypia. To powiedzenie doskonale ilustruje atrakcyjność nocnego pleneru miejskiego dla fotografa. Duże metropolie po zmroku są bowiem dla fotoamatorów źródłem niewyczerpanych tematów fascynujących zdjęć Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl