Biuletyn szkoleniowy SwiatObrazu.pl: 30.01 - 13.02

Wkrótce rozpoczynają się nowe edycje e-kursów - ich krótki opis, elementy e-kursu cenę i datę rozpoczęcia umieściliśmy poniżej. Szczegóły, programy, informacje o dodatkach i ewentualnych promocjach czasowych znajdziecie w opisach szczegółowych, używając odpowiednich linków.



Dziś szczególną uwagę zwracamy na całkowicie nowy e-kurs, który pierwsza edycja dostępna jest w promocji first-minute - Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony.

31.01.2018 r. Fotografia produktów

Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. A to wymaga wiedzy i ćwiczeń.

7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 139,00 zł

31.01.2018 r. Kompozycja w fotografii

Dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć.

5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

film szkoleniowy;

dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97,00 zł

Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i Manfrotto Monopod Compact

02.02.2018 r. Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Ich poznanie i wykorzystanie umożliwia nie tylko podniesienie własnych umiejętności, ale pobudza też wyobraźnię.

4 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe

dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz

dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 89.00 zł

Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i Manfrotto Monopod Compact

5.02.2018 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji

Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny e-kurs: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji.

14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97.00 zł

Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i torba Manfrotto ALLEGRA

8.02.2018 r. Fotografowanie ruchu

W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie.

3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 89,00 zł

Cena first-minute dla pierwszej edycji!

9.02.2018 r. Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony

Lightroom w nowej odsłonie jest narzędziem mocno odświeżonym i stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co użytkownicy Lightrooma znali wcześniej. Składa się tak naprawdę z dwóch aplikacji, z których jedna (Lightroom Classic CC) stanowi wersję rozwojową starego Lightrooma opartą na przepisanym kodzie, natomiast druga (Lightroom CC) to aplikacja napisana całkowicie od nowa.

15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena (first-minute): 99,00 zł

9.02.2018 r. Światło w fotografii

Światło to najważniejszy element w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie.

4 lekcje w postaci e-booków w formacie pdf

dodatek: Światło w portrecie

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97.00 zł

12.02.2018 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo

E-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje nauka filmowania aparatem cyfrowym. Omawiamy w nim zarówno kwestie sprzętowe (wybór aparatu, obiektywu, akcesoriów) i techniczne (formaty zapisów obrazu filmowego itp.) jak i warsztatowe oraz artystyczne. Następnie przechodzimy do edycji wideo ponieważ film nagrany aparatem jest tak naprawdę tylko surowcem.

24 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

dodatek: Montaż filmowy

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 129.00 zł

Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i torba Manfrotto Solo IV

13.02.2018 r. Aparat fotograficzny w praktyce, czyli jak wykorzystywać w pełni możliwości sprzętu

Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi nie zawsze to ułatwia. A dopiero wtedy, kiedy manualny aspekt posługiwania się aparatem będzie perfekcyjnie opanowany, i stworzymy własny sprzętowy ekosystem, przychodzi czas na swobodę tworzenia.

6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie

dodatek: Lampa błyskowa w praktyce

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 79.00 zł

Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i torba Manfrotto Solo IV