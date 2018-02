Blackmagic Design URSA Broadcast - nowa kamera w ofercie Beiks

URSA Broadcast to profesjonalna kamera telewizyjna Ultra HD, która zważywszy na niewygórowaną cenę, może stanowić doskonałą sposobność do przejścia ze standardowego HD na Ultra HD.

Konstrukcja oparta jest na modelu URSA Mini Pro, dlatego z kamerą współpracują wszystkie tradycyjne elementy sterowania kamerą i funkcje oraz akcesoria wykorzystywane np. w URSA Mini Pro. W przeciwieństwie do powszechnych cyfrowych kamer filmowych firmy Blackmagic, rozmiar czujnika jest przeznaczony do mocowania obiektywu B4, dzięki czemu URSA Broadcast ma bardzo szeroką głębię ostrości, a konsekwencją tego znacznie większa część obrazu pozostaje ostra. Ma również szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu może tworzyć ładniejsze i bardziej szczegółowe obrazy a do tego jest w pełni integralna do pracy w HDR.

URSA Broadcast rozwiązuje również 2 inne duże problemy. Po pierwsze, URSA Broadcast to dwie kamery w jednym. Działa jak zwykły aparat do robienia zdjęć, ale może być również wykorzystywana jako kamera studyjna. To fantastyczna kamera HD, którą możemy ulepszyć i korzystać z obiektywów i baterii, które już posiadamy. Kamera wykorzystuje zwykłe karty SD i CFast, więc nie trzeba używać drogich niestandardowych nośników, a formaty plików z pośród których możemy wybierać to m.in. DNx145, DNx220X, ProRes, a nawet RAW, więc umożliwia integrację i postprodukcję bez transkodowania plików.

