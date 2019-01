7 rzeczy których nie wiedziałeś o blendzie

Blenda fotograficzna to jedno z najprostszych a jednocześnie najbardziej funkcjonalnych akcesoriów fotograficznych. Potrafi odmienić każdy portret i wielu fotografów uwieczniających oblicza swoich modeli oraz modelek nie wyobraża sobie bez niej pracy. Poznaj siedem rzeczy, których nie wiedziałeś o blendzie aby przekonać się, że pomimo swojej powszechności, blenda stanowi nieprzeciętne narzędzie pomocne w budowaniu przyciągających uwagę portretów.

1. Nie musisz używać blendy jedynie ze światłem zastanym

Blenda fotograficzna kojarzy się głownie z modyfikacją światła zastanego, jednakże może być również bardzo funkcjonalna w przypadku stosowania światła błyskowego lub sztucznego. Nie oznacza to jednak takiego jej stosowania wyłącznie w studiu. Także w plenerze możesz ją wykorzystać do rozproszenia światła flesza, posługując się blendą jako powierzchnią rozpraszającą błysk. Ma to podobne działanie jak wspomaganie się powierzchniami zlokalizowanymi w przestrzeni, w której fotografujesz, takimi jak np. ściana. Blenda fotograficzna jest także pomocna, gdy operujesz lampą błyskową o mniejszej mocy.

Lampy błyskowe: możesz odbijać światło błyskowe od blendy stosując specjalne mocowanie i lampę wyzwalaną zdalnie.

Wyobraź sobie sytuację, gdy wykonujesz portret na środku polany. Raczej trudno tam szukać znajdujących się już na planie zdjęciowym elementów, od których można odbić błysk, tak aby rozświetlić twarz osoby portretowanej. Oczywiście sama w sobie blenda fotograficzna pozwala odbić światło naturalne, tak aby rozświetlić cienie, jednakże czasami takie działanie jest niemożliwe wskutek panujących na planie warunków. Dodatkowo dysponując blendą 5w1 możesz przepuścić światło błyskowe przez dyfuzor.

2. Do korzystania z blendy nie potrzebujesz asystenta lub asystentki (chociaż zawsze dobrze móc liczyć na ich pomoc) Część fotografów zniechęca się do korzystania z blend fotograficznych głównie dlatego, że wydają się im one nieporęczne i mało wygodne. Dużo łatwiej jest tym, którzy mogą skorzystać z pomocy asystenta lub asystentki. Współpraca taka nie zawsze jest jednak możliwa. W takiej sytuacji korzystanie z blendy fotograficznej nie musi być kłopotliwe i karkołomne. Aby ułatwić sobie pracę i nie być skazanym na trzymanie blendy fotograficznej w rękach (może być bardzo nieporęczne w przypadku korzystania z większych blend), możesz zastosować statyw. Decydując się na tego typu rozwiązanie masz kilka opcji. Możesz przede wszystkim zastosować dedykowany stawyw fotograficzny do blend (akcesorium w szczególności przydatne podczas pracy w studio). Dodatkowy statyw może być jednak niepraktyczny, gdy na sesję plenerową zabierasz i tak już całkiem pokaźną ilość sprzętu. Wtedy bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem jest posłużenie się uchwytem, np. typu Crab Clamp, który jest wyposażony w standardowy gwint 1/4’’, dzięki czemu zamontujesz go na tradycyjnym trójnogu. I tak na większości sesji obecny jest statyw, a współcześnie produkowane akcesoria mają na tyle niskie gabaryty, że nie ma większego problemu przypięcia ich do plecaka lub torby. Statywy do blend fotograficznych to bardzo popularne rozwiązanie problemu braku asystenta. W wielu sytuacjach praca asystenta byłaby zbędna, w szczególności przy stałych warunkach oświetleniowych panujacych w studiu, nad którymi fotograf może w pełni mieć kontrolę. Uchwyt typu Crab Clamp jest dedykowany do mocowania rurek i innych owalnych elementów, jednakże jego odpowiednie zaciśnięcie pozwala także na przytrzymanie blendy fotograficznej. Oczywiście większe możliwości daje swobodne manipulowanie w rękach blendą, poproszenie o pomoc zaufaną osobę lub korzystanie z dedykowanych ramion. Niemniej dobrze znać kilka opcji i wypróbować najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Ostatecznie bardzo popularnym wyjściem przy doświetlaniu twarzy i wykonywaniu zbliżeń jest poproszenie modela lub modelki o samodzielne przytrzymanie blendy fotograficznej. 3. Możesz wpłynąć na zabarwienie fotografii Blenda fotograficzna 5w1 zawiera w sobie kilka powierzchni odbijających - białą, czarną, srebrną i złotą (a także dodatkowo dyfuzor). Dwie ostatnie powierzchnie przydają się do wpływania na kolorystykę zdjęcia. Srebrna nieco ochładza scenę, natomiast złota ociepla. Zastosowanie pierwszej z nich, gdy otoczenie modela lub modelki, np. stoi na tle ściany o nasyconej kolorystyce, która charakteryzuje się ciepły barwami może zepsuć efekt. Z drugiej strony srebrna blenda może pozwolić uzyskać zupełnie przeciwny rezultat, gdy całość ma pozostać nieco w chłodnej tonacji, a jednocześnie zdjęcia są wykonywane np. w okolicy złotej godziny. Blendy fotograficzne 5w1 posiadają m.in. złotą i srebrną powierzchnię odbijającą. Zastosowanie złotej blendy pozwala ocieplić fotografię. Ogólnie rzecz ujmując srebrna powierzchnia ochładza kolory, natomiast złota ociepla. Takie właściwości blendy pokazują, że służy nie tylko do doświetlania portretowanej osoby, ale także umożliwia wpływanie na ogólną kolorystykę i atmosferę panującą na fotografii. 4. Blenda fotograficzna może nie tylko odbijać światło, ale również je pochłaniać Podstawowym zastosowaniem blend fotograficznych jest oczywiście odbicie światła i doświetlenie fotografowanej sceny, ale to akcesorium może mieć także zupełnie odwrotne zastosowanie. Wystarczy wykorzystać dostępną w blendach 5w1 czarną powierzchnię, która służy właśnie do absorbowania światła i ograniczenia jego rozproszenia. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie na fotografii głębokich cieni, które portretom mogą dodawać tajemniczości itp. Gdy chcesz stworzyć portret, na którym model jest skryty w ciemnościach, a jednocześnie po stronie przeciwnej do źródła światła znajdują się refleksy, to zastosowanie czarnej blendy fotograficznej pozwoli na ich wyeliminowanie i zwiększenie kontrastu. Korzystanie z czarnej blendy fotograficznje to po prostu zastosowanie do modyfikowania światła wierzchniej strony pokrowca na akcesorium typu 5w1. Potocznie jednak mówi się o czarnej blendzie, gdyż możliwe jest także stosowanie osobnego akcesorium. Niezależnie od tego pomaga ona np. W sytuacji, gdy wykonujesz portret w zimowej scenerii i śnieg sprawia, że światło jest odbijane od podłoża, przez co jest bardzo płaskie i nudne. 5. Blenda fotograficzna jest pomocna nie tylko w operowaniu światłem Blenda fotograficzna to naprawdę wszechstronne akcesorium, czego dowodzi jej szeroki wachlarz zastosowań. W sesyjnych realiach często okazuje się, że wychodzą one także poza operowaniem światła. Pomysłów na takie zastosowanie omawianego akcesorium może być kilka. Poniżej znajduje się jeden z przykładów, ale pewnie codzienność może zrodzić jeszcze bardziej niespodziewane oraz pomysłowe zastosowania (np. pozwoli usiąść Pannie Młodej na trawie, bez narażania sukni na ubrudzenie) . Jednym z ciekawszych pomysłów wykorzystania blendy fotograficznej w inny sposób niż manipulowanie światłem jest wywołanie nią powiewów, które w przyjemny sposób zaakcentują portret. Możesz po prostu poprosić aystenta lub asystentkę, aby machali blendą (mniej lub bardziej delikatnie), tak aby wywołać podmuchy, które rozwieją włosy modeli lub elementy garderoby. W większości sytuacji jest to bardziej praktyczne rozwiązanie niż zabieranie ze sobą na sesję wentylatora lub odkurzacza do liści. Gdy powietrze się nie porusza, a chcesz uzyskać efekt powiewu na fotografii, to możesz zastosować blendę fotograficzną. Ruch jej dużą powierzchnią wprowadzi do portretu nieco dynamizmu. 6. Możesz wykorzystać blendę fotograficzną jako tła fotograficzne Gdy planujesz sesję z pewnością uwzględnisz dobre tło, jednakże może dojść do sytuacji, gdy napotkasz osobę, która w szczególny osób Cię urzeknie i zechcesz ją sportretować. Podczas takich przypadkowych spotkań nie zawsze możesz mieć do dyspozycji ciekawe tło, które będzie dopełniało fotografię zamiast odwracać uwagę widzów. Możesz więc wtedy zastosować blendę fotograficzną, którą umieścisz za portretowaną osobą. Poproś o pomoc z jej przytrzymaniem asystenta, osobę która zwiedza z Tobą miasto lub może kogoś, kto towarzyszy modelowi. Ostatecznie możesz zastosować statyw. 7. Nie musisz jej sztywno trzymać Najczęściej wykorzystywane przez fotoamatorów blendy fotograficzne, czyli modele 5w1, są zamontowane na elastycznym drucie. Dzięki temu możliwe jest nie tylko ich złożenie do bardziej kompaktowych rozmiarów i wygodniejsze transportowanie oraz przechowywanie, ale również wyginanie ich tak, aby jeszcze bardziej kreatywnie manipulować światłem. Blenda fotograficzna powinna być traktowana jak narzędzie służące do twórczej zabawy. Warto więc uruchomić wyobraźnię i eksperymentować z różnymi ustawieniami, także wyginając ją na różne strony. Często takie traktowanie blendy jest zresztą niezbędne, aby uzyskać pożądane efekty. Praca z blendą fotograficzną wymaga praktyki, ale to proste akcesorium przynosi naprawdę zdumiewające efekty. Powierzchnią blendy można manipulować tak, aby uzyskać różne odbicia światła.

