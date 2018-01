Blindtouch – pierwszy na świecie aparat fotograficzny dla niewidomych stworzony przez Polaków

Polacy stworzyli pierwszy na świecie aparat fotograficzny dla osób niewidomych. To niezwykle pomysłowe urządzenie pozwala wykonać zdjęcie np. krajobrazu, a następnie „obejrzeć” je wykorzystując zmysł dotyku i panel z wysuwanymi pinami, który tworzy tzw. tyflografiki. Co prawda na razie zaprezentowana wersja jest prototypem, ale wynalazek jest naprawdę obiecujący.

Urządzenie nazwane Blindtouch zostało stworzone przez Robot Manufacture. Zastosowana w nim trójwymiarowa matryca składa się jedynie z 32x25 punktów, ale pozwala na skuteczne zaprezentowanie pomysłu. Dalszy rozwój produktu ma być finansowany za pomocą akcji w portalu crowdfundingowym. Dzięki temu uda się stworzyć urządzenie o dużo większej rozdzielczości. Już teraz jednak prototyp oferuje możliwość dotykania obrazów zapisanych na karcie SD, wykorzystuje aparat z poleceniami głosowymi ułatwiającymi obsługę, charakteryzujący się kompaktowymi rozmiarami, co pozwala na łatwe zabranie go na każdą wycieczkę. Ponadto ma wytrzymałą baterię, a baza prezentująca obrazy przetwarza je bardzo szybko, a co więcej w wersji finalnej czas ten ma zostać jeszcze skrócony. Ciekawą, dodatkową funkcją jest możliwość wykorzystania matrycy do wyświetlenia tekstu zapisanego Braille'em.