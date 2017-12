Blogerka przemierza Europę w poszukiwaniu kadrów z "Gry o tron"

Są zwykli fani "Gry o tron" i są prawdziwi maniacy tego serialu. No i jest też Andrea David, blogerka podróżnicza, której uwielbienie dla ekranizacji twórczości George’a R.R. Martina podsunęło do głowy interesujący projekt fotograficzny: znaleźć i sfotografować miejsca, w których ekipa filmowa HBO pracowała nad serialem, zestawiając kadry z rzeczywistym wyglądem lokacji. Tym, co wyróżnia jej zdjęcia wśród wielu podobnych projektów, jest wyjątkowa precyzja fotografii.

Pochodząca z Niemiec Andrea David zrobiła z "turystyki filmowej" swój pomysł na życie. Jednak nawet w obliczu tego, czym zajmuje się na co dzień, projekt związany z "Grą o tron" jest imponujący. Andrea, sama będąca zagorzałą fanką serialu, postanowiła odwiedzić kolejno wszystkie miejsca, w których on powstaje, aby uwiecznić na zdjęciach lokacje znane ze srebrnego ekranu.