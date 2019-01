Zobacz niepokojące piękno bloków mieszkalnych w Hongkongu

Hongkong to jeden z najgęściej zaludnionych regionów na świecie, którego średnia gęstość zaludnienia wynosi 6300 osób na km2. Ponad 7 mln ludzi żyje na powierzchni około 1 108 km2, a 29,1% ludności Hongkongu mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, zlokalizowanych w wielkich blokowiskach. Ich skala przytłacza nawet tych, których codziennością są polskie, szare blokowiska.

Blokowiska w Hongkongu - ujęcia z ziemi i z drona

Toby Harriman postanowił uwiecznić labirynt mieszkań zlokalizowanych na tamtejszych blokowiskach. Jak sam przyznaje, chciał je pokazać jako abstrakcyjne formy, nawiązujące swoimi kształtami do dzieł sztuki. Do zarejestrowania ujęć z powietrza wykorzystał drona DJI Mavic 2 Pro i filtry Polar Pro ND. Zdjęcia wykonał aparatami Canon 5DS R i Canon 1DX Mark II z podpiętym obiektywem Canon 100-400 mm.

Mężczyzna przebywał w Hongkongu zaledwie przez 4 dni, w związku z czym odczuwa niedosyt i chciałby tam powrócić. Trzeba jednak przyznać, że udało mu się ukazać zdumiewający i jednocześnie niepokojący ogrom kompleksów mieszkalnych w Hongkongu. Powstaje napięcie pomiędzy atrakcyjną wizualnie formą, kształtem i kolorystyką tej architektury, a skojarzeniem z mrowiskiem lub ulem, pozbawiającym tożsamości mieszkańców. Z drugiej strony na wielu z ujęć bloki na pierwszy rzut oka wydają się opustoszałe i dopiero bliższe zapoznanie się z obrazami pozwala odkryć wskazówki, sugerujące, iż lokale są zajęte przez ludzi. Zdradzają to np. wywieszone na balkonach suszące się ubrania. Z perspektywy polskiej infrastruktury miast Hongkong wydaje się więc niepokojącą wizją przyszłości.