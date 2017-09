Bohaterskie zdjęcia z sesji ślubnej. Fotograf uchwycił pana młodego ratującego tonące dziecko

Zdjęcie, które bije rekordy popularności, podbijając serca internetowej publiczności to nietypowe ujęcie z sesji ślubnej. Ujęcia te wbrew pozorom nie należą do modnego trendu w fotografii ślubnej „Trash the dress”, polegającego na niszczeniu ślubnych strojów, są to prawdziwe reporterskie kadry, przedstawiające bohaterstwo pana młodego.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Nowożeńcy Clayton i Brittany Cook pozowali podczas sesji ślubnej na moście w parku w Cambridge, w kanadyjskim Ontario - przed obiektywem fotografa Darrena Hatta. W pewnym momencie panna młoda zauważyła, jak mały chłopiec zostaje wepchnięty przez inne dzieci do rzeki. Bez chwili wahania pan młody rzucił się na ratunek i wyciągnął dziecko z wody.