Boję się ich bardziej niż większość ludzi - Siergiej Gorszkow, fotograf niedźwiedzi brunatnych z Kamczatki

Kamczatka, półwysep położony na rosyjskim Dalekim Wschodzie, to fascynująca kraina granicząca z Oceanem Spokojnym i Morzem Ochockim, wypełnionym wulkanami i niedźwiedziami brunatnymi. Zachwyciła Siergieja Gorszkowa, który wraca po nowe zdjęcia rok po roku.

Choć niedźwiedzie brunatne gdy staną na tylnych łapach osiągają prawie trzy metry, a ważą ponad pół tony, są stosunkowo łagodne dla ludzi. Królowie Kamczatki ucztują żywiąc się łososiami i jagodami w okresie letnim, podczas gdy jesienią dodają do diety odżywcze orzechy. Uważane za przodków niedźwiedzi Kodiak z Alaski budzą ogromne zainteresowanie naukowców od XIX wieku.

