Obiektyw Lensbaby Sol 45 - prosty sposób na uzyskanie wyjątkowego efektu bokeh

W ostatnim czasie nie brakuje premier ciekawych i oryginalnych obiektywów. Niedawno opisywaliśmy konstrukcję Laowa 24mm f/14 2x przypominającą sondę, a teraz przyszła kolej na instrument optyczny od Lensbaby Sol 45 z funkcją tilt, która pozwala na zmianę płaszczyzny nieostrości, co umożliwia tworzenie bardzo kreatywnych ujęć. Dodatkowo fotografujący tym obiektywem ma możliwość korzystania ze specjalnych nakładek modyfikujących efekt bokeh.

Obiektyw charakteryzuje się ogniskową 45 mm i światłosiłą f/3.5. Według zapewnień producenta korzystanie z obiektywu jest proste i intuicyjne. Uzyskiwane nim zdjęcia mają charakteryzować się bardzo dobrą ostrością w wybranym punkcie i rozchodzącymi się wokół płynnymi nieostrościami. Korzystanie z funkcji tilt, czyli wychylania osi optycznej, pozwala na odizolowanie głównego motywu od tła, a także na oryginalne prowadzenie wzroku widza. Obiektyw Sol 45 oferuje dwie specjalne tarcze służące do uzyskiwania nietypowego bokeh. Można nimi obracać tak, aby ustawiać je pionowo, poziomo lub pod kątem względem kadru.

