Drobna modyfikacja obiektywu dała spektakularne rezultaty - zobacz zdjęcia z zachwycającym efektem bokeh

Drobne modyfikacje potrafią czasami przynieść zaskakujące rezultaty. Przekonał się o tym irański fotograf Alireza Rostami, który wprowadził takie „udoskonalenie” do obiektywu Zenit MC Zenitar 50 mm f/2, uzyskując dzięki temu niebywały efekt bokeh. Z internautami podzielił się nie tylko zdjęciami wykonanymi takim obiektywem, ale również w krótkim filmie zaprezentował proces jego przekształcania.

Już od wielu lat Alireza Rostami majsterkuje przy różnych obiektywach, będąc pochłonięty ich studiowaniem i przebudowywaniem. Dokonał odkrycia, że wystarczy odwrócić jeden z elementów optycznych w starym obiektywie, aby uzyskać magiczny efekt bokeh. Taką modyfikację wprowadził w Zenicie MC Zenitar 50 mm f/2, który stanowił dla niego alternatywne wyjście, w sytuacji gdy nie było go stać na zakup optyki Zeissa. Obiektyw Zenita kosztuje około 260 zł.

