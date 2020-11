Fotografia z drona pomaga uchwycić piękno baletu

Wielokrotnie nagradzany fotograf powietrzny Brad Walls przygotował zapadająca w pamięć serię symetrycznych zdjęć baletnic - Powietrzna perspektywa pomogła spojrzeć w nowy sposób na taniec, ukazując piękno ruchu ciał.



Fotograf zdradza, że do stworzenia tej serii zainspirował go słynny obraz Olive’a Cottona zatytułowany "Balet filiżanek" (Teacup Ballet) pochodzący z 1935 roku. Zdał sobie sprawę, że większość ludzi widziała baletnice wyłącznie ze zwykłego punktu widzenia, stąd zdecydował się na perspektywę powietrzną. I choć zdjęcia architektury czy krajobrazów widziane z lotu ptaka dzięki dronom stały się bardzo popularne, to jednak balet rzadko kiedy stawał się tematem fotografii powietrznej. Brad Wells oddał zatem swoimi pracami osobisty hołd baletowi.

Autor serii zamierzał tradycyjnej sztuce tańca nadać nowoczesną formę wizualną. Podczas pracy nad fotografiami napotkał czasami nietypowe problemy, których fotografowie nie spodziewają się przy zwykłych sesjach. Przykładowo podczas wykonywania zdjęć w Sydney nie mógł wystartować dronem gdyż… w pobliżu znajdowało się lotnisko. Brad Wall nie pomyślał o wcześniejszym zgłoszeniu się po stosowne pozwolenia na lot w tej strefie, stąd musiał odłożyć sesję w czasie.

Poniżej można zobaczyć wybrane zdjęcia pochodzące z serii lotniczych portretów baletnic przygotowanej przez Brada Wallsa.

Portrety baletnic wykonane dronem