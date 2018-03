Brooke Shaden tworzy zdjęcia przepełnione symbolami

Fotografka Brooke Shaden tworzy obrazy przesiąknięte symboliką. Jako trzynastolatka nakręciła swój pierwszy film, jednak kiedy skończyła studia filmowe, wybrała fotografię. Wykonywanie zdjęć dało jej większą swobodę, mogła pracować sama, a cały proces realizować szybciej.



Proces powstawania cyfrowych obrazów Brooke zawsze zaczyna od opracowania idei. Nie sięga po aparat, dopóki nie zrozumie dokładnie, co chce powiedzieć i skąd bierze się potrzeba zrobienia jakiegokolwiek zdjęcia. Szukając pomysłów Brooke uwielbia eksplorować nadrzędne koncepcje. "Symbolika i elementy opowiadania historii, takie jak choćby walka czy zmiana, są podstawą tego, dlaczego chcę je stworzyć. Często zapisuję słowa kluczowe - wątki, luźne pomysły - które zajmują mój umysł w tym momencie. Potem powstają opisy wizualne, które pasują do tych słów. Skupiam się na lokalizacji, kolorze i charakterze, a czasem także na rekwizytach lub garderobie. Kiedy już wpadnę na ten pomysł, zapisuję mały akapit o tym, czym jest obraz, dlaczego ma on znaczenie i jak zamierzam go technicznie osiągnąć. "