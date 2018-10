Bryce Thompson tworzy subtelne portrety modelek z lat 90.

Fotograf Bryce Thompson wykonał subtelne portrety legendarnych modelek z lat 90., takich jak Amy Wesson, Brandi Quinones, Christina Kruse, Danielle Zinaich, Esther De Jong i Michele Hicks. Kobiety na jego fotografiach są pełne klasy i wdzięku, co udowadnia, że ich pojawianie się w ostatnim czasie na wybiegach, bilboardach czy w serwisach i magazynach poświęconych modzie nie jest dziełem przypadku.

Bryce Thompson pochodzi z Republiki Południowej Afryki, jednakże na co dzień pracuje w Nowym Jorku. Co ciekawe, jego kariera rozpoczęła się od pojawiania się po przeciwnej stronie obiektywu. Jako model może pochwalić się świetną karierą. Swoimi fotografiami udowadnia, że świetnie czuje się także wtedy, gdy sam portretuje.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem