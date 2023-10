Burger King pozwany przez wielkość burgera różną od tej, którą widać na zdjęciach reklamowych

Zdjęcia produktowe i jedzenia potrafią wykreować niezwykle apetyczne kompozycje - Niestety często okazuje się, że to, co widać na zdjęciach i to co trafia na talerz to dwie różne historie. Podobnie poczuli się klienci Burger Kinga, który postanowił podać do sądu sieć fast foodów.















Zdjęcia jedzenia w restauracjach Burger Kinga powodem pozwu zbiorowego Klienci, którzy postanowili wnieść pozew zbiorowy, uważają, że burger Whoopers widoczny na zdjęciach na tablicach w restauracjach wydawał się około 35% większy i zawierał dwukrotnie więcej mięsa niż rzeczywiste danie. Burger King próbował oddalić pozew klientów, argumentując to tym, iż nie ma wymagania, aby burger wyglądał "dokładnie tak jak na zdjęciu".