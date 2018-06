Burza i Droga Mleczna na jednym zdjęciu. Fotograf zdradza kulisy powstania zjawiskowej fotografii

Amerykański fotograf, meteorolog i – co wydaje się oczywistym połączeniem obu pasji – łowca burz Cory Mottice uchwycił niezwykły krajobraz przedstawiający burzę i Drogę Mleczną. Fotografia powstała 4 czerwca we wschodniej Montanie.





Śledząc prognozy pogody, fotograf udał się w podróż, aby fotografować burze. "Wyjechaliśmy z domu około godziny 11 i po trzech godzinach dotarliśmy do miejsca docelowego, gdzie cierpliwie czekaliśmy na burze. Pierwsze pojawiły się około godziny 16, ale na radarze nie było nic imponującego. Próbowaliśmy uchwycić błyskawicę, ale to okazało się mało ekscytujące. Silniejsza burza ostatecznie rozwinęła się na południe od naszej lokalizacji. Zrobiliśmy kilka ujęć interesującej struktury burzy, a następnie stwierdziliśmy, że nadszedł czas, aby wracać do domu" – pisze Cory Mottice.