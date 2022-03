Polaroid z LEGO stanie się być może oficjalnym zestawem

Zbudowany z klocków LEGO niemal pełnowymiarowy aparat Polaroid OneStep z funkcjonalną tacą na materiał światłoczuły może stać się oficjalnym zestawem kultowego producenta zabawek - Zyskał niezbędne minimum 10 000 głosów zwolenników tego pomysłu w specjalnym plebiscycie LEGO i dostał się do finałowej grupy pomysłów fanów LEGO, które mogą stać się prawdziwymi, dostępnymi w sklepach zestawami.



Zaprojektowany przez MiniBrick Production Polaroid OneStep SX-70 jest jednym z ciekawszych pomysłów dostępnych na platformie LEGO Ideas. MiniBrick przesłał do tego konkursu co najmniej 28 innych projektów, ale projekt aparatu natychmiastowego ma największą szansę stać się seryjnie produkowanym zestawem klocków.

