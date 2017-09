Byłam przeciwniczką obróbki zdjęć. Teraz wiem jak bardzo się myliłam - 11 zdjęć przed i po Sonyi Adcock

Kiedy Sonya Adcock zaczęła fotografować, była zdecydowanie przeciwna poddawaniu zdjęć jakiejkolwiek edycji. Fotografka twierdziła bowiem, że zmieniając obraz na ekranie komputera oszukuje widza, zniekształca rzeczywistość. Dodatkowo uważała, że warsztat i umiejętności fotografa powinny w zupełności wystarczyć, aby za pomocą aparatu uchwycić piękno otaczającego nas świata.

Jednak gdy mąż Sonji Adcock, którego sama nazywa geniuszem sztuk wizualnych, zachęcił ją do wywoływania plików RAW i poddawania ich choćby drobnej korekcie, autorka połknęła haczyk. Obecnie tak samo angażuje się w proces fotografowania, jak i procesy cyfrowej ciemni, często sięgając nawet do technik fotomontażu. Warto przypomnieć, że od zarania fotografii miłośnicy tej sztuki pragnęli łączyć elementy różnych zdjęć. Wśród najwybitniejszych twórców, którzy parali się montażem zdjęć na długo przed upowszechnieniem się cyfrowych technik przetwarzania obrazu i Photoshopa, można wymienić między innymi Mana Raya Jerry’ego Uelsmanna . Man Ray specjalizował się w tworzeniu niezwykłych, bardzo skomplikowanych, surrealistycznych kompozycji, Uelsmann zaś — prawdziwy wirtuoz tradycyjnej ciemni — konstruował z fragmentów zdjęć dziwaczne, alternatywne światy.

