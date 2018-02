Candida Hofer nagrodzona za wybitny wkład w fotografię

World Photography Organisation poinformowało, że prestiżową nagrodę za wybitny wkład w fotografię (Outstanding Contribution to Photography) w konkursie Sony World Photography Awards 2018 otrzymała uznana współczesna artystka Candida Höfer. Laureatka odbierze nagrodę w Londynie podczas uroczystej gali 19 kwietnia 2018 r. Autorski wybór prac Höfer będzie można oglądać od 20 kwietnia do 6 maja w londyńskim Somerset House w ramach wystawy Sony World Photography Awards 2018.

Niemiecka artystka Candida Höfer (ur. w Eberswalde w 1944 r.) należy do światowej czołówki współczesnych fotografów. Znana jest z precyzyjnej metodologii i techniki, a jej cenione na całym świecie prace często przyjmują formę wielkoformatowych, kolorowych fotografii. Jej przejmujące obrazy przedstawiające wielkie, puste wnętrza znajdują się w najważniejszych światowych kolekcjach i wystawiane są w czołowych muzeach.

