Canon 1D X Mark III będzie prawdopobnie wyposażony w matrycę ze stabilizacją

Po zeszłorocznych głośnych premierach pierwszych pełnoklatkowych bezlusterkowcach Canona i Nikona powoli przychodzi pora na kolejne istotne ruchy tych producentów - w segmencie lustrzanek. Tym razem mowa o wprowadzeniu na rynek nowych odsłon ich najbardziej zaawansowanych aparatów tego typu czyli modelach Nikon D6 i Canon 1D X Mark III.



Od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o zaawansowanych pracach Nikona nad następcą profesjonalnego modelu D5 (możesz przeczytać o tym tutaj). Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie do Nikona D6 stabilizacji matrycy. Okazuje się, że najprawdopodobniej podobny ruch przewiduje Canon w swoim 1D X Mark III.

