Czy Canon 1DX Mark III pozwoli na nagrywanie 4K bez przycinania i 6K RAW?

Nadchodzący 2020 rok jak narazie stoi pod znakiem premier flagowych modeli. W szczególności dotyczy to Canona i Nikona, które zamierzają zaprezentować światu najbardziej zaawansowane modele swoich lustrzanek - 1DX Mark III i D6. Jak narazie producenci Ci nie są zbyt hojni w dzieleniu się informacjami na temat swoich najnowszych dzieł, ale z nieoficjalnych źródeł można już się dowiedzieć kilka ciekawych kwestii.



Portal Canon Rumours donosi, iż według jego źródła, Canon utrzymuje w tajemnicy dwie najciekawsze nowości w swoim modelu 1DX Mark III. Są to obsługa formatu 4K bez przycinania z systemem Dual Pixel AF i możliwość nagrywania filmów 6K RAW przez HDMI. Według informatorów Canon Rumorus informacje na ten temat mają być oficjalnie utrzymywane w tajemnicy aż do dnia premiery flagowej lustrzanki.

