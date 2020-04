Canon 1DX Mark III - aktualizacja ma rozwiązać problemy z trybem seryjnym

Kilka tygodni temu pojawiły się informacje wielu użytkowników flagowej lustrzanki Canon 1DX Mark III, iż model ten blokuje się w trakcie stosowania szybkiego trybu zdjęć seryjnych - Teraz oficjalnie Canon potwierdził istnienie tego problemu i zapowiedział, że udało się już znaleźć jego rozwiązanie, z którym poradzi sobie kolejna aktualizacja firmware.



O problemie zaczęli donosić fotografowie, którzy zauważyli, że lustrzanka o wartości ponad 30 000 złotych po prostu resetuje się w trakcie użytkowania szybkiego trybu zdjęć seryjnych za pośrednictwem wizjera optycznego. Nietrudno wyobrazić sobie na ile jest to irytująca kwestia w tego typu sprzęcie, który musi być niezawodny.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem