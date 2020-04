Aktualizacja Canona 1DX Mark III rozwiązuje problem z trybem zdjęć seryjnych

Nie tak dawno informowaliśmy, iż flagowy model Canona 1DX Mark III miewa poważne problemy w trakcie pracy. Sprzęt ten miał skłonności do zawieszania się w trakcie wykonywania zdjęć w trybie seryjnym (pojawiało się to przy włączonych liniach pomocniczych widocznych w wizjerze). Producent wydał aktualizację oprogramowania, która niweluje ten problem. Jednocześnie nakładka dodaje nową funkcje do sprzętu.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Aktualizacja 1.1.0 dla Canon 1DX Mark III Opublikowane oprogramowanie w wersji 1.1.0 rozwiązuje problem zawieszającego się aparatu Canon 1DX Mark III w trakcie fotografowania w trybie zdjęć seryjnych. Przypomnijmy, że problem ten został wykryty przez użytkowników, a część z nich prezentowała w sieci dokładne analizy z nim związane. Problem objawiał się zawieszaniem aparatu podczas wykonywania zdjęć seryjnych i jego resetowaniem.