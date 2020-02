Na jak długo starczy migawka Canona 1DX Mark III? Poznaj zaskakujący wynik testu!

Premiera Canona 1DX Mark III to jedno z najgłośniejszych wydarzeń w świecie sprzętu fotograficznego w ostatnim czasie - Towarzyszy jej wiele testów, a internauci na forach gorąco dyskutują na temat tego flagowca. Fotograf Ryan Mense przygotował oryginalny test, w którym postanowił sprawdzić, jak długo jest w stanie pracować migawka tego aparatu.



Ryan Mense przygotował żartobliwe wideo, w którym ujawnia po jakim czasie przy fotografowaniu z pełną prędkością Canon 1DX Mark III odmówi posłuszeństwa. Teoretycznie łatwo to wyliczyć. Znając możliwości tego modelu, czyli 16 kl./s podczas korzystania z wizjera i 20 kl./s w trybie Live View i niezawodność migawki określaną przez producenta jako 500 000 zdjęć, prosta kalkulacja pozwoli poznać jej żywotność (wystarczy podzielić żywotność migawki przez liczbę klatek na sekundę, a następnie wynik podzielić przez liczbę sekund w minucie itd.). W rachunkach dla prędkości 16 kl./s wychodzi więc około 8 godzin, 40 minut i 48 sekund ciągłego użytkowania… To trochę niepokojące.

