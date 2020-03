Canon opracowuje bezlusterkowca z matrycą o rozdzielczości 80-90 MP

Zgodnie z doniesieniami Canon pracuje nad aparatem, który będzie oferował matrycę o rozdzielczości 80-90 MP - Obecnie model ten jest testowany przez grupę wybranych, zaufanych fotografów, którzy dzielą się opiniami na jego temat i jednocześnie strzegą tajemnicy handlowej, nie ujawniając zbyt wiele szczegółów. Z pewnością czekają nas bardzo ciekawe premiery ze strony Canona, jednakże z powodu obecnej pandemii będzie trzeba na nie trochę poczekać.



Początkowo przewidywany termin premiery najnowszych bezlusterkowców Canona, które mają być wyposażone w matryce o spektakularnej rozdzielczości nie był tak odległy. Jednakże w związku z ostatnimi doniesieniami o wpływie koronawirusa na pracę fabryk i zakładów tego producenta, ewentualne premiery zostaną z pewnością opóźnione. Obecnie mówi się o tym, iż oficjalna promocja aparatów o matrycach o ogromnych rozdzielczościach zostanie uruchomiona dopiero w 2021 roku. Poza doniesieniami o ewentualnych opóźnieniach w premierach sprzętu Canona, równocześnie pojawiły się informację, że część projektów może zostać zarzucona. Najwyraźniej jeśli nawet koronawirus będzie miał aż tak negatywny wpływ na działania tego producenta, to nie będzie to dotyczyć ww. aparatów.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem