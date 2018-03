Canon CN-E20mm T1.5 L F - superszybki wielkoformatowy obiektyw do nagrań w jakości 4K

Canon rozszerza portfolio zaawansowanych obiektywów wielkoformatowych do zastosowań filmowych o szerokokątny model Canon CN-E20mm T1.5 L F. Zaawansowane elementy optyczne i kompaktowa budowa sprawiają, że obiektyw pozwala rejestrować niezwykle ostry obraz w jakości 4K bez żadnych kompromisów.

Canon CN-E20mm T1.5 L F wyposażono w soczewki asferyczne o dużej średnicy oraz szkło z dyspersją anomalną, które skutecznie eliminują aberrację chromatyczną, pozwalając uzyskać obraz o wysokiej rozdzielczości od środka do brzegów kadru. Maksymalny otwór przysłony T1,5 umożliwia rejestrowanie obrazu w jakości 4K nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, co doskonale sprawdza się w filmach dokumentalnych i przyrodniczych.

