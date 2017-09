Canon DP-V2411 - najnowszy monitor referencyjny 4K HDR

Canon zaprezentował 24-calowy profesjonalny monitor referencyjny DP-V2411, który idealnie nadaje się do pracy przy produkcjach treści HDR w jakości 4K. DP-V2411 zapewnia jasność 600 cd/m2, z możliwością zwiększenia do 1000 cd/m2 przy użyciu trybu Boost Contrast*. Opracowany przez Canon system kontroli wbudowanego podświetlenia jest w stanie korygować jasność tak, aby zapewnić jednolity, stabilny i precyzyjny obraz wysokiej jakości.

Zapewniając precyzyjne odwzorowanie kolorów, Canon DP-V2411 wykorzystuje panel LED do bezpośredniego podświetlenia matrycy, która została zoptymalizowana do wyświetlacza ciekłokrystalicznego IPS w celu osiągnięcia znacznie szerszej gamy kolorów. Nowy monitor referencyjny obsługuje szeroki zakres standardów, w tym standard transmisji ITU-R BT.2020 Ultra HD, ITU-R BT.709, EBU oraz SMPTE-C, jak również standard kina cyfrowego DCI-P3. DP-V2411 oraz ACES proxy, wspierany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS).

