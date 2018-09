Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM i Canon EF 600 mm f/4L IS III USM - najlżejsze w swojej klasie profesjonalne super-teleobiektywy

Dwa nowe teleobiektywy stanowią rewolucyjne połączenie ultra-wysokiej wydajności z lekką konstrukcją. Zarówno Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM jak i Canon EF 600mm f/4L IS III USM to najlżejsze na świecie obiektywy pośród modeli 400mm f/2.8ii oraz 600mm f/4. Między innymi ta cecha stanowi je idealnymi do fotografii akcji oraz przyrody.

Dzięki 5 stopniowej stabilizacji (IS), nowej lekkiej wadze oraz wygodnej konstrukcji pozwalają fotografom osiągnąć profesjonalną wydajność połączoną z pewnością robienia zdjęć z ręki. Drgania aparatu, a za tym rozmycie obrazu są znacznie zredukowane.