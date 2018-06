Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM i EF 70-200mm f/2.8L IS III USM - odświeżone obiektywy

Canon zaprezentował dziś dwa najnowsze obiektywy typu telezoom ze swojej kultowej serii L – EF 70-200mm f/4L IS II USM i EF 70-200mm f/2.8L IS III USM. Tym samym firma odświeżyła jedne z najbardziej popularnych konstrukcji do szerokiej gamy zastosowań – od fotografii portretowej i przyrodniczej po sportową.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM Konstrukcyjnie model EF 70-200mm f/4L IS II USM oparty jest na technologii znakomicie przyjętego poprzednika, który w opinii użytkowników odznacza się wyjątkową trwałością i ergonomiczną konstrukcją, charakterystyczną dla konstrukcji optycznych Canon serii L. Ważący zaledwie 780 g obiektyw EF 70-200mm f/4L IS II USM doskonale sprawdza się w terenie. Niezależnie od tego, czy fotografujesz na plaży, czy na weselu, nowy obiektyw zapewnia niezwykle ostre zdjęcia w różnych środowiskach. Powłoka fluorytowa ogranicza przedostawanie się zabrudzeń i wilgoci do elementów konstrukcyjnych, a zoptymalizowane powłoki Super Spectra eliminują efekty ducha i flary. Dodatkowo elementy fluorytowe niwelują aberracje chromatyczne, zapewniając wysoką rozdzielczość i kontrast obrazów, co pozwala zaoszczędzić czas obróbki zdjęć w postprodukcji.