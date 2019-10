Canon EOS-1D X Mark III - trwają zaawansowane prace

Canon poinformował, że trwają zaawansowane prace nad długo oczekiwanym, flagowym modelem aparatu EOS-1D X Mark III - następcą uznanego na całym świecie EOS-1D X Mark II. Najnowsza generacja flagowca jest opracowywana w oparciu o opinie światowej klasy fotografów, na co dzień używających modeli EOS-1D X i EOS-1D X Mark II, a także przechodzi szereg live-testów w najbardziej wymagających warunkach. Wieloletnie doświadczenie Canon w projektowaniu zaawansowanych i niezawodnych produktów oraz elementów optycznych sprawia, że aparat EOS-1D X Mark III będzie wyposażony w najnowszej generacji system autofokusa, jednocześnie oferując bezkompromisową jakość zdjęć i wideo oraz rozbudowane opcje łączności. Słowem – EOS-1D X Mark III to aparat niezawodny i przystosowany do pracy w każdych warunkach, tam, gdzie wymagana jest szybkość, celność i najwyższej jakości zdjęcia i filmy.

Lustrzanki Canon od lat dominują w segmencie fotografii profesjonalnej. Niezawodna konstrukcja, celność autofokusa, szybkość zdjęć seryjnych i bezproblemowa komunikacja to cechy, które najbardziej cenią sobie zawodowi fotografowie, dla których uchwycenie decydującego momentu to często kwestia setnych ułamków sekundy. To z myślą o nich zaprojektowano Canon EOS-1D X Mark III – aparat doskonały do dynamicznych scen charakterystycznych dla świata profesjonalnego sportu czy świata dzikiej przyrody.

Canon EOS-1D X Mark III nowy rozdział technologii autofokusa

EOS-1D X Mark III jest wyjątkowo szybki – oferuje znakomitą precyzję, niezawodność oraz pewne śledzenie obiektów. Nowy algorytm autofokusa poprawia stabilność śledzenia, zarówno w wizjerze optycznym, jak i podczas filmowania w trybie Live View. Aparat wykorzystuje również elementy procesów deep learning (uczenia maszynowego), aby maksymalnie dostosowywać technologię śledzenia AF do konkretnego użytkownika i rodzaju fotografii. Wizjer optyczny EOS-1D X Mark III korzysta z nowego czujnika AF, oferującego około 28-krotnie większą (porównując z EOS-1D X Mark II) rozdzielczość w centralnych partiach matrycy.

Richard Heathcote, Senior Sports Photographer, Major Events, Getty Image powiedział: "Nowy algorytm AF w EOS-1D X Mark III przenosi śledzenie obiektów na zupełnie nowy poziom, z intuicyjnym kontrolerem i ponadprzeciętną celnością. Dostarcza to, czego można oczekiwać od najlepszego profesjonalnego aparatu do fotografii sportowej".

EOS-1D X Mark III oferuje rozszerzony zakres jasności i szereg nowych funkcjonalności AF, umożliwiających fotografom uchwycenie przełomowego ujęcia. W trybie podglądu na żywo użytkownicy mogą korzystać z 525 pól AF. Wszystko dzięki niezawodnemu systemowi Dual Pixel CMOS AF, który zapewnia pokrycie około 90 x 100 procent powierzchni matrycy. Jednocześnie ten sam algorytm AF wykorzystywany jest do obsługi wizjera optycznego, zapewniając jeszcze większą elastyczność podczas fotografowania szybkich akcji – niezależnie od tego, czy jest to samochód wyścigowy na torze czy ptak w locie. Szybkość zdjęć seryjnych[i] EOS-1D X Mark III także robi wrażenie – do ok. 16 kl./s przy pełnym AF i AE i korzystając z optycznego wizjera (migawka mechaniczna) lub do ok. 20 kl./s w trybie Live View, korzystając z migawki mechanicznej lub elektronicznej. Aparat posiada gniazda kart CFexpress, które umożliwiają zapis 5-krotnie większej serii RAW w porównaniu do modelu poprzedniej generacji.

Rzuć wyzwanie kreatywności – uchwycić wszystko

Za perfekcyjną i płynną pracę modelu Canon EOS-1D X Mark III odpowiada całkowicie nowa matryca CMOS i procesor DIGIC od Canon. Te technologicznie doskonałe elementy zapewniają najwyższą jakość obrazu przy jeszcze wyższych czułościach ISO i rejestrują 10-bitowe zdjęcia w formacie HEIF. Aparat rejestruje filmy 4K/60p 10-bit (Canon Log) na wewnętrznym nośniku, a także filmy w formacie RAW, ograniczając konieczność posiadania zewnętrznych rekorderów.

Dostarczanie treści, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej

Szybkość komunikacji i natychmiastowe przesyłanie materiału zdjęciowego to niezwykle ważny element w pracy profesjonalnych fotografów. EOS-1D X Mark III ułatwia to zadanie. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, energooszczędnej technologii Bluetooth oraz nadajnikowi GPS, użytkownicy EOS-1D X Mark III mogą przesyłać dane z dwukrotnie większą prędkością niż w przypadku EOS-1D X Mark II. Dodatkowo korzystając z wbudowanego złącza Ethernetu lub nowego (opcjonalnego) bezprzewodowego nadajnika – WFT-E9 – który jest także kompatybilny z niedawno zaprezentowaną kamerą Canon EOS C500 Mark II, przesyłanie plików o dużej wadze jest jeszcze szybsze i prostsze.

Rozszerzenie profesjonalnej torby z zestawem

Użytkownicy korzystający z aparatów serii EOS-1D szybko przyzwyczają się do nowego EOS-1D X Mark III. Trwała konstrukcja ze stopu magnezu, doskonale znana ergonomia i intuicyjna nawigacja dają pewność podczas dynamicznych i wymagających sytuacji. Profesjonalni użytkownicy mogą oczekiwać tej samej jakości wykonania co w przypadku modelu EOS-1D X Mark II – specjalne uszczelnienia pozwalają aparatowi stawić czoła naprawdę trudnym warunkom atmosferycznym. Dzięki fenomenalnym możliwościom fotografowania w słabym świetle, podświetlane przyciski aparatu pozwalają na precyzyjną obsługę w trudnych warunkach słabego oświetlenia. Nowością jest także dodatkowy wbudowany przycisk AF-ON, umożliwiający zmianę punktów AF "w biegu", dla uzyskania najlepszej kompozycji. Znacząco poprawiono także żywotność baterii – przy tym samym akumulatorze LP-E19 – który teraz pozwala fotografować i nagrywać wideo jeszcze dłużej na jednym ładowaniu.