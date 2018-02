Canon EOS 2000D i EOS 4000D - lustrzanki dla początkujących użytkowników

Canon prezentuje najnowsze lustrzanki EOS 2000D i EOS 4000D przeznaczone dla początkujących użytkowników. To doskonała propozycja dla osób, które chcą stawiać swoje pierwsze kroki w fotografii, a jednocześnie oczekują wysokiej jakości obrazu, możliwości nagrywania wideo Full HD i elastyczności wymiennych obiektywów.

Wydajny procesor DIGIC 4+ w połączeniu z trybem Inteligentnej sceny auto maksymalnie ułatwia wykonywanie zdjęć początkującym twórcom – wystarczy wycelować i uwolnić spust migawki, a aparat automatycznie dobierze optymalne ustawienia do fotografowanej sceny. Szybki procesor umożliwia też nagrywanie filmów w jakości Full HD, ożywiając wspomnienia na wspaniałych nagraniach z zachowaniem wyraźnych szczegółów.

Oba modele wyposażono w technologie optyczne dające pełną kontrolę nad głębią ostrości i rozmyciem tła. Zarówno 24,1-MP matryca APS-C w modelu EOS 2000D, jak i 18,1-MP w EOS 4000D zapewniają rejestrowanie szczegółowych zdjęć i filmów o dużej plastyce obrazu. Szeroki zakres czułości ISO 100-6400 (z możliwością rozszerzenia do ISO 12800) w obu modelach ogranicza konieczność używania lampy błyskowej i pozwala wykonywać warte zapamiętania, nastrojowe zdjęcia przy słabym oświetleniu.

