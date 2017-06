Canon EOS 6D Mark II - najnowsza pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa

Canon EOS 6D Mark II, następca modelu EOS 6D, dzięki pełnoklatkowej matrycy, procesorowi DIGIC 7, 45-punktowemu systemowi AF oraz technologii Dual Pixel CMOS AF ma zapewnić najwyższą jakość obrazu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Canon EOS 6D Mark II posiada nową matrycę CMOS o rozdzielczości 26,2 megapikseli. Dzięki wysokiemu zakresowi dynamicznemu użytkownik może dowolnie kontrolować parametry ekspozycji i tym samym wykonywać doskonałe zdjęcia przy bardzo jasnym oświetleniu. Wysoka czułość ISO 40000 z możliwością rozszerzenia do 102400 daje fotografom dużą swobodę i pewność, że będą w stanie uchwycić każdy szczegół, nawet w trudnych warunkach i przy słabym oświetleniu. Technologie zastosowane w modelu EOS 6D Mark II – m.in. najnowszy procesor DIGIC 7 – pozwalają na tworzenie wysokiej jakości zdjęć.

